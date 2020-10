Carolina Casiraghi sfoggia un outfit in casa che lascia il web a bocca aperta. Questa volta l’imprenditrice ha esagerato

Carolina Casiraghi si lascia andare e pubblica una foto in casa con un outfit da togliere il fiato. Fuori piove ma a lei la pioggia e il freddo non preoccupano, la donna riesce a scaldare i cuori dei suoi followers in un batter d’occhio. L’imprenditrice va controcorrente, l’autunno è arrivato da un po’ ma a lei non interessa, anzi più le temperature si abbassano e più si spoglia, infuocando così il web.

Carolina Casiraghi in casa fa scintille