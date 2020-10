Chiara Biasi il bikini è da infarto, una botta di Eros su Instagram-FOTO

La Biasi sempre più sexy nei suoi costumi aperti ovunque, continua lo shooting per la nuova collezione della sua linea

Visualizza questo post su Instagram behind the scenes in analogica @fabrizioguida @thecomplainers X @matinee__official SS21 Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 27 Ott 2020 alle ore 1:54 PDT

L’influencer Chiara Biasi condivide una foto in cui indossa uno dei nuovi bikini della sua linea Matinee. Il costume è un intero però con due aperture davanti, quindi è un trikini praticamente. Molto sensuale come beachwear, ma è noto che alla influencer piace esagerare e disegnare bikini molto sexy.

D’altronde con il fisico che ha certo non le stanno male. Alla Biasi piace fotografarsi il corpo, quando è intimo e a volta nuda, questa è la peculiarità degli influencer. Mostrare tutto perché è una forma di arte se si può dire così, la nudità non dev’essere un tabù.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ambra Lombardo, sorriso incandescente con un fisico da silhouette – FOTO

Test coronavirus negativo per Chiara Biasi, lo condivide nelle stories IG

Visualizza questo post su Instagram 🍵🥄 Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 26 Ott 2020 alle ore 9:29 PDT

In quest’ultimo periodo molti vip hanno mostrato nelle loro stories IG un rilevatore di Coronavirus. Lo strumento sembra un telecomando bianco e in pratica la sua funzione è di rilevare la negatività o positività della persona, tramite un campione di sangue. Il prelievo avviene come per le macchinette del diabete, quindi si buca un dito, si applica il sangue nel posto indicato e si attende l’esito. La Biasi condivide con gioia la sua negatività al virus scrivendo “sempre negativo”.

Chiaramente con il lavoro che fa, in cui deve stare a contatto con molte persone, lo farà periodicamente. Ci sono però dei dubbi sull’affidabilità di questo test, potrebbe infatti non essere al 100% sicura la sua attendibilità. Il kit in ogni caso è disponibile in ogni Farmacia che ha aderito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Aurora Ramazzotti e le sue risposte: la compilation di “ho voglia di c…..” VIDEO

Visualizza questo post su Instagram mayo de 2019, ibiza @vittoriadecarlo Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 10 Ott 2020 alle ore 6:52 PDT

Il tempo di attesa per la risposta è di 10-15 minuti e non occorre essere a digiuno per farlo. Se il test dovesse risultare positivo, sarà necessario anche effettuare un tampone per verificare la presenza del virus. Ovviamente la persona dovrà immediatamente porsi in isolamento domiciliare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.