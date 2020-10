Chiara Ferragni con il figlio è sempre un sorriso, serie di FOTO dolcissime

La Ferragni si trova in un momento felice della sua vita, nonostante ciò che sta passando il nostro paese a causa del Covid

Visualizza questo post su Instagram Me and my babies 💖 #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Ott 2020 alle ore 12:06 PDT

L’influencer Chiara Ferragni si gode il figlio e la sua nuova gravidanza a casa sua a Milano. Condivide una serie di foto dolcissime in cui la ritraggono mentre scherza con il figlio Leone, insieme a loro anche la cagnolina Matilde. Nei commenti spicca il nome della mamma di Chiara Ferragni che scrive “Bambolini stupendi”, tutta la famiglia ha appreso con gioia la lieta novella della nuova gravidanza di Chiara, che avrà una bambina.

Chiara Ferragni mamma in carriera, non smette di lavorare nemmeno ora

La Ferragni non smette di lavorare nemmeno durante una pandemia e una gravidanza messe insieme. Infatti è appena uscita la sua nuova capsule collection di make up in collaborazione con il noto marchio francese Lancome. La collezione firmata Chiara Ferragni, è formata da tre rossetti, una palette di ombretti, una pochette, matit aper gli occhi nera e mascara.

I prodotti sono disponibili dalla catena di negozi Douglas. Per la linea di prodotti cosmetici la Ferragni ha scelto il colore blu come fantasia, e ovviamente il suo simbolo che la contraddistingue, l’occhio. Sono tutti già impazziti per questi nuovi cosmetici firmati Chiara Ferragni, nei commenti si dicono tutti pronti ad acquistarli. E come sempre sarà un successo.

Chiara ha già mandato alcuni pacchi regali della collezione alle sue amiche più strette influencer, tra queste ovviamente c’è Chiara Biasi, Ginevra Mavilla, Elisa Maino. E poi lo ha mandato anche a Simona Ventura, che qualche giorno fa l’ha intervista in occasione del documentario di Chiara andato in onda sulla tv digitale. Hanno tutte condiviso i prodotti con una storia di Instagram, e la Ferragni le ha ricondivise sul suo profilo.

