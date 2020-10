Costanzo e Ballando con le stelle: “Vi spiego cosa piace ai telespettatori”

Maurizio Costanzo nella sua nuova rubrica su NuovoTv dice la sua sul programma di Milly Carlucci e spiega il perché del successo

Maurizio Costanzo parla di Ballando con le Stelle nella sua rubrica settimanale su NuovoTv e svela quali sono gli ingredienti che piacciono ai telespettatori e perché il programma funziona.

Ballando con le Stelle è uno dei grandi appuntamenti fissi del sabato sera autunnale di Rai 1. Il programma di Milly Carducci si scontra ogni sera con lo show di Canale 5, Tu si que vales e con i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi senza poi dimenticare la presenza di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli che piacciono tantissimo al pubblico.

È scontro del sabato sera tra le due reti ammiraglia per chi riesce a strappare più telespettatori. La sfida è sempre a parimerito con tanto favore di pubblico per entrambi. Proprio di questo ha parlato Maurizio Costanzo che rispondendo ad una lettera di un telespettatore ha detto la sua sul programma di Rai 1 svelando alcuni piccoli segreti.

LEGGI ANCHE –> Ficarra e Picone divisi a Striscia, il motivo è clamoroso

Costanzo su Ballando: “Ecco alcuni segreti”

Maurizio Costanzo ha ricevuto la lamentela di un telespettatore di Ballando con le stelle. Ha scritto direttamente al grande giornalista spiegando di annoiarsi molto guardando il programma di Milly Carlucci. “Mi sono annoiato. La dinamica è ripetitiva e mi è passata la voglia di guardarlo. Capisco perché in passato sono scoppiate feroci polemiche” il pensiero del telespettatore che ha espresso alcuni dubbi sulla veridicità o meno di quello che il sabato sera si vede sullo schermo.

Di questo si è parlato molto, anche in relazione al Grande Fratello per esempio. Molti pensano che siano gli stessi autori che indirizzano i concorrenti a comportarsi in un certo modo per creare un po’ di brio nei reality e anche per Ballando c’è chi immagina che sia la stessa Milly Carlucci a mettere un po’ di pepe in scena.

E Maurizio Costanzo cosa ne pensa? “Ai telespettatori piacciono le polemiche. E’ molto importante che all’interno di uno show così ci siano personaggi dai caratteri forti” ha spiegato il marito di Maria De Filippi.

Come dargli torto. Spesso i concorrenti di Ballando con le stelle sono molti animati e infatti non mancano al sabato sera i litigi come quelli di quest’anno tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini.

LEGGI ANCHE –> Maria Teresa Ruta diventa una furia in puntata: “Io ti querelo”

Sulle discussioni però Costanzo è certo: non ci sono liti decise a tavolino o pilotate dai produttori e si complimenta con la conduttrice per la scelta di u ottimo cast.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.