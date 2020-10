In Australia all’interno di un luna park, è avvenuto un grave incidente che coinvolto una ragazza di 25 anni

In luogo di divertimento e spensieratezza si sono sentite delle urla ma non erano di gioia o divertimento. Una ragazza di 25 anni era su una giostra che si chiama The Hangover, sarebbe una sorta di montagne russe ma fa anche oscillare le persone. Normalmente chi sale a bordo grida spesso per la paura e come sfogo, ma queste grida erano diverse qualcosa di terribile stava succedendo.

La ragazza è scivolata dalla giostra, facendo un volo di 30 metri. Pare che la giovane abbia urlato “sto cadendo”, in molti testimoni l’hanno sentita gridare queste parole e vista cadere al suolo. Nessuno dei presenti è riuscito ad intervenire per aiutarla perché è successo tutto in pochissimi secondi.

La donna che è caduta da una giostra non era legata bene, di chi è la responsabilità?

Prove e testimonianze raccolte dimostrano che la ragazza non era legata bene. Chi era responsabile ha commesso un errore molto grave. Tuttavia la ragazza non ha perso la vita in questo tragico incidente, fortunatamente. Il luna park si è scusato pubblicamente con la donna, la sua famiglia e tutti i clienti presenti per l’accaduto. Augurano anche una buona guarigione alla donna ferita. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono stati tempestivi a recarsi sul posto. L’ispettore della polizia ha comunicato che la giovane è stata molto fortunata ad essere ancora viva dopo una caduta del genere, ha riportato fratture gravi, ma è monitorata dal reparto di terapia intensiva del Cairns Base Hospital.

Non è certo la prima volta che accade un incidente del genere, quanto volte è successo che a causa di una leggerezza molti giovani rimanessero feriti o addirittura morti al luna park. L’anno scorso in Francia si è staccato un sedile di una giostra in un luna park, e una ragazza di 24 anni ha perso la vita. E un’altra è rimasta gravemente ferita.

Le giostre richiedono una manutenzione meticolosa vista la grande responsabilità che hanno, se questa non viene fatta periodicamente c’è la possibilità di incidenti gravi. Anche il vento forte è una causa di incidenti, infatti quando le condizioni meteorologiche sono avverse i luna park dovrebbero essere obbligati a chiudere. Purtroppo non è sempre così.

