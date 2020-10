Elettra Lamborghini sa come deliziare il suo pubblico sui social: la bella ereditiera ha mostrato il suo total look da impazzire.

Elettra Lamborghini sa come conquistare i suoi follower: la bella ereditiera ama postare scatti o stories piccanti in cui mette in mostra il suo corpo da urlo. La ragazza è sicuramente una delle cantanti più amate ed apprezzate dell’intero panorama italiano: il suo talento è fuori discussione e le sue canzoni raggiungono sempre grandissimi numeri. La nativa di Bologna ha vissuto un 2020 molto intenso: dopo la partecipazione a Sanremo con ‘Musica – E il resto scompare’ (il video ufficiale del brano ha collezionato 50 milioni di visualizzazioni su Youtube), la 26enne ha deciso di sposarsi a settembre nonostante la pandemia.

La Lamborghini, in ogni modo, ha incantato tutti anche oggi. La classe 1994 ha postato un paio di stories sfoderando il suo total look da impazzire. Se siete curiosi di guardare le foto, cliccate su successivo.

Elettra Lamborghini, total look da impazzire: lato A e gambe super!