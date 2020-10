Elisa Isoardi in pigiama sul divano è uno spettacolo – Foto

Elisa Isoardi dà la buonanotte ai fans e si mostra in pigiama mentre è sdraiata sul divano: la conduttrice è sempre uno spettacolo, foto.

Relax per Elisa Isoardi al termine di una giornata impegnativa. In pigiama, sdraiata sul divano, la conduttrice si gode il dolce riposo senza sforzare la caviglia e il piede, messi a dura prova dall’infortunio subito durante le varie prove di Ballando con le stelle.

Per dare la buonanotte ai fans, la Isoardi pubblica la foto che vedete qui in alto in cui si mostra totalmente al naturale mentre si gode il caldo della sua dolce casetta. Dopo le emozioni provate con la visita di controllo al piede, Elisa può tirare un sospiro di sollievo, ma com’è andata la visita pressso Villa Stuart? La Isoardi potrà ballare durante la prossima puntata di Ballando con le stelle 2020?

Elisa Isoardi, la verità sull’infortunio a Ballando con le stelle 2020

Accompagnata da Raimondo Todaro, Elisa Isoardi si è recata presso Villa Stuart per controllare la salute del piede e della caviglia che ha tenuto a riposo per tutta la settimana e ballando nella scorsa puntata di Ballando con le stelle una coreografia studiata da Todaro per non mettere in pericolo la sua salute. I fans, però, ora si chiedono se Elisa potrà tornare regolarmente a ballare nella prossima puntata del programma di Milly Carlucci.

A svelare la verità è stata la stessa Elisa che, su Instagram, ha pubblicato un video con il responso della visita medica a cui si è sottoposta. “Oggi mi hanno tolto la fasciatura al l’ossido di zinco per mettermi il tutore… speriamo bene”, ha scritto la Isoardi che non vede l’ora di poter ricominciare a ballare normalmente seguendo gli insegnamenti di Raimondo Todaro con cui è nato immediatamente un feeling speciale.

Fondamentali, dunque, saranno i prossimi giorni per la Isoardi che può contare sul totale appoggio dei fans che la stanno incoraggiando esortandola a non mollare e a fare di tutto per riprendersi dall’infortunio per il quale ha rischiato di dover abbandonare Ballando con le stelle.