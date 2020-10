Emily Ratajkowski completamente nuda, la FOTO che manda in tilt il web

Emily Ratajkowski, la modella super sexy posta delle foto che la ritraggono senza veli. Gli scatti mandano in tilt il web.

Visualizza questo post su Instagram 20 weeks 🤍 getting to know my new body Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 27 Ott 2020 alle ore 5:42 PDT

Emily Ratajkowski, una delle modelle più sexy del mondo, ama condividere sui social un momento importantissimo per ogni donna: la gravidanza. Una serie di scatti la ritraggono infatti col pancino in evidenza. Incinta da 20 settimane, la modella ama vedere il suo corpo che cambia e lo fa con una serie di selfie che scatta davanti l’enorme specchio di casa. Un modo per immortalare questi momenti che sicuramente ricorderà per tutta la vita, ma lo fa con quel tocco di sensualità che la contraddistingue. Completamente nuda, Emily propone due scatti che sono simili; nella prima foto si copre il seno nudo e di profilo mette in mostra il bellissimo pancino e guarda lo specchio. Nella seconda foto invece – scattata più distante – guarda il cellulare, probabilmente per accertarsi che lo scatto sia perfetto.



