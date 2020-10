Eva Henger super sexy a bordo piscina, il bikini è minuscolo-FOTO

La bella Eva Henger delizia i suoi fan con una foto a bordo piscina, che schianto i fan vanno subito in delirio

Eva Henger in bikini, a bordo piscina è meravigliosa. Un fisico di una ventenne, non ha nulla da invidiare alle giovani di oggi. Nella didascalia scrive: “Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso”.

Un messaggio molto bello e positivo quello lanciato dalla bella Eva Henger. Sarà riferito alla figlia Mercedesz, con la quale ha nuovamente litigato giorni fa? Vorrebbe che la figlia cambiasse e migliorasse o magari è lei a voler fare un cambiamento.

Eva Henger più sexy che mai, i follower apprezzano

La Henger si sta scatenando su Instagram con foto bollenti e i fan commentano con gioia ed entusiasmo la bellezza e sensualità di Eva. La definiscono “Un angelo sceso dal paradiso”. Mamma Eva compete alla grande con la figlia Merdedesz per aggiudicarsi il posto di più sexy, tra tutte e due condividono moltissime foto in cui mostrano i loro fisici scolpiti.

Secondo Eva però, la figlia con tutta questa palestra sarebbe diventata troppo mascolina. Così ha parlato di Mercedesz qualche giorno fa. La figlia ha poi replicato che si piace così e che la madre le ha sempre dato addosso per il suo aspetto estetico. Insomma fra le due pare non essere possibile una riconciliazione per il momento.

Lontani sono i tempi in cui andavano insieme nello studio di Barbara D’Urso, con anche alla sorellina più piccola di Mercedesz, che ha 11 anni si chiama Jennifer Caroletti e l’ha avuta dal compagno Massimiliano Caroletti. La Henger ha anche un’altro figlio, avuto dal defunto marito Riccardo Schicchi, si chiama Riccardo Schicci Junior e ha 24 anni. Si sente parlare sempre poco di lui.

