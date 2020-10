Eva Padlock e le sue curve generose sono uno dei principali motivi di interesse su Instagram: lato B e non solo da urlo

Visualizza questo post su Instagram #goodnight ❤️ Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock) in data: 23 Mag 2020 alle ore 12:49 PDT

Fino a non molto tempo fa, gli appassionati di Moto GP si erano abituati a conoscerla molto bene, presenziando lei come ‘ombrellina’ sui circuiti di tutto il mondo. Anche adesso che non fa più parte del circus delle due ruote, Eva Padlock continua a far girare la testa. Il motivo è presto detto: le rotondità della 36enne modella spagnola sfiorano la perfezione. Delle curve ben più pericolose, forse, delle pieghe che i piloti fanno a oltre 300 chilometri all’ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eva Padlock, il vestito va giù: il VIDEO è da infarto

Eva Padlock, la tuta aderente e sottile fa vedere tutto: resterete senza parole

Di sicuro, Eva sa come accelerare i battiti cardiaci dei suoi numerosissimi followers. I suoi post su Instagram sono una vera esplosione di sensualità, e non si smentisce nemmeno quest’oggi, anzi. Una serie di scatti in cui la vediamo in un abbigliamento piuttosto semplice, in tuta, ma senza niente, o quasi, al di sotto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eva Padlock, l’ombrellina della Moto GP è esplosiva – FOTO

“Calza come un guanto”, scrive lei nella didascalia. Ed in effetti, l’abito è talmente aderente da incorniciare alla perfezione le forme giunoniche di Eva. In primo piano, un lato B davvero esplosivo e difficile da contenere. Ma non è da meno il lato A, con una trasparenza pericolosissima che fa immaginare tutto e accende la fantasia degli osservatori. I commenti, come al solito, sul fascino prorompente di Eva sono piuttosto espliciti. Una messe di complimenti piuttosto meritata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter