Federica Panicucci splendida 53enne: l’abito cortissimo, nell’ultima foto postata su Instagram, fa il boom di like

Federica Panicucci, a 53 anni, è una delle conduttrici più sexy ed amate dal pubblico televisivo. La padrona di casa di “Mattino Cinque“, a pochi giorni dall’uscita del suo libro, si mostra raggiante e in splendida forma: il cortissimo abito sfoggiato fa il “pieno” di like. La foto è accompagnata da una lunga didascalia, tratta dal suo bestseller “Il coraggio di essere felici“.

I followers si complimentano con lei: “Sei di una classe ed eleganza unica“.

Federica Panicucci racconta il suo libro

Si intitola “Il coraggio di essere felici” il libro scritto dalla stessa conduttrice, che quest’oggi festeggia 53 anni. È divenuto in poco tempo un vero bestseller: le pagine sono imbevute di consigli, ed arricchite dall’esperienza personale della conduttrice. Come da lei stessa dichiarato, ha voluto svelare quei “piccoli segreti” da mettere in pratica per star bene.

Non si tratta di una vera e propria biografia, quanto di un viaggio nell’esperienza personale di uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Federica, nella stesura di quest’opera, ha inteso trasmettere ai suoi lettori la positività che, a dispetto di tutto, si deve sempre ricercare nella vita. Specialmente nei momenti più bui.

“A seconda di come moduli il tuo pensiero la stessa giornata cambierà strada e impostazione e questo può fare una differenza fondamentale“: questo è quanto sostenuto dalla Panicucci nel capitolo “Il potere dei sogni“. Un invito, dunque, a star bene, e a ricercare la serenità in ogni prezioso istante della vita.

