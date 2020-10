Ficarra e Picone divisi a Striscia, il motivo è clamoroso

Ficarra e Picone separati nel programma di Canale 5. Ficarra insieme a Militello e Picone a casa, ecco perché e cosa è successo

Una coppia stranissima quella che si è vista ieri sera dietro al bancone di Striscia la notizia. Non c’erano, infatti, come di consueto, Ficarra e Picone, ma solo uno del duo comico siciliano, ovvero Ficarra accompagnato da Cristiano Militello, l’inviato di Striscia la Notizia che si dedica di solito al calcio con Striscia lo Striscione e ai cartelli e ai manifesti simpatici.

Un’inedita coppia dunque quella fornata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello che ieri sera hanno condotto la puntata di inizio settimana del programma di Antonio Ricci. Nell’anteprima Ficarra si è mostrato da solo e poi ha dato il benvenuto a quello che sarebbe stato il suo compagno per una sera.

Come mai? E che fine ha fatto Picone si sono chiesti immediatamente i grandi affezionati del tg satirico. Ficara lo ha spiegato subito al suo pubblico senza nascondere nulla.

Ficarra e Picone divisi a Striscia per via del Covid

Picone dunque non c’era ieri sera dietro al bancone di Striscia la Notizia ed il motivo lo ha spiegato fin da subito il suo caro amico Ficarra. Valentino Picone è risultato positivo al test rapido del coronavirus ed è rimasto a casa, in via precauzionale, in attesa dell’esito del test molecolare.

Il comico ha seguito la puntata da casa e forse oggi sapremo se ci sarà di nuovo a Striscia oppure Ficarra dovrà di nuovo “accontentarsi” di un altro conduttore che lo affiancherà.

Ecco che Mediaset comincia un po’ a tremare sotto le grinfie del Covid che in questa seconda ondata pare non voglia risparmiare nemmeno i suoi presentatori. Prima Alessia Marcuzzi assente alle Iene per precauzione per via della pisitività del test rapido ma poi subito tornata con la negatività del tampone.

Ieri la notizia della positività di Gerry Scotti, poi i dubbi su Valentino Picone. Vedremo quale sarà l’esito del test molecolare per Picone sperando che stasera possiamo rivederlo di nuovo nelle vesti di conduttore del tg satirico di Antonio Ricci.

