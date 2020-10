Scatto da cartolina per Francesca Brambilla, inconfondibile anche in tenuta invernale. I follower sono tutti per lei

Non c’è spazio alle interpretazioni per descrivere labellezza incantevole di Francesca Brambilla. La sua avvenenza è ormai conosciuta in tutta Italia, come dimostrano i social network collegati al suo profilo.

La showgirl ha già fatto capire di non temere la concorrenza, anche perchè lei di “troni” se ne intende e non vuol saperne di scendere dal piedistallo che l’ha resa nota ad un pubblico assai meravigliato dalle sue performances. Francesca è meglio conosciuta come la “Bonas” di Avanti Un Altro, delle fantastica e accattivante scuderia femminile di Paolo Bonolis.

Grazie all’intrparendenza e alla robustezza fisica in bella mostra, sullo sgabello di Canale 5 si è ritagliata lo spazio per intavolare numerosi flirt con personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Da Guè Pequeno al pilota di moto, che “proteggeva” nelle vesti di ombrellina seducente, prima di ogni partenza.

La lunga carriera sotto i riflettori di una bellezza di sicuro avvenire ha continuato ad aumentare la soglia d’importanza tra le donnine del web. Francesca ha partecipato infatti a diversi concorsi di bellezza, come Miss Atalanta e Miss Italia, dove non è riuscita a portare a casa il successo, nonostante gli addetti la davano tra le preferite.

L’apprezzamento al pubblico però, nonostante le “sconfitte” mediatiche non ha modificato di una virgola il giudizio degli appassionati. Perchè Francesca Brambilla si è sempre distinta attraverso i lati positivi del suo aspetto esteriore.

Dal sorriso ai capelli biondi che la fanno brillare di luce propria. La Bonas di Avanti Un Altro sembra essere davvero irragiungibile per le “concorrenti”, sia da un punto di vista interiore che esteriore. Su Instagram, i follower possono apprezzare volentieri ogni sfaccettatura fisica che l’ha resa famosa.

Come nell’ultimo scatto che immortala Francesca seduta sul muretto di uno dei paesi turistici più conosciuti d’Italia: Orvieto.

LEGGI ANCHE —–> Valentina Vignali e un completino intimo da infarto – FOTO

LEGGI ANCHE –> Antonino e Belen, pioggia di critiche per una FOTO molto ambigua

La showgirl ama da impazzire i paesaggi mozzafiato dello stivale, allo stesso modo in cui i follower non sono risuciti a rimanere indifferenti di fronte a cotanto fascino. E voi invece cosa ne pensate di questa foto cartolina che rende fuori discussione la bellezza della Brambilla?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.