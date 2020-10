L’intervento di Francesco Gabbani nella puntata di ‘Domenica In’ del 25 ottobre 2020 presenta un significato molto importante sul toscano.

Nel corso della puntata di ‘Domenica In’ dello scorso 25 ottobre era emerso un particolare su Francesco Gabbani non conosciuto da tutti i suoi fans. Il vincitore del Festival di Sanremo delle edizioni 2016 e 2017 (la prima volta si impose tra le Nuove Proposte con il brano ‘Amen’, l’anno successivo con la orecchiabilissima ‘Occidentali’s Karma’, n.d.r.) ha rischiato di non vivere quei suoi due trionfi.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero, il ritorno di Detto Fatto: “Piaciuta la prima puntata?”

Infatti lui stesso aveva pensato di porre fine anzitempo alla carriera di interprete canoro per dedicarsi alla sola attività di autore. Ma proprio con ‘Amen’ c’era stata una svolta decisiva, capace di persuaderlo ad andare avanti. Dopo quel successo finalmente erano arrivate le prime, vere soddisfazioni di una carriera che andava avanti da anni per il 38enne originario di Carrara. Ed anche a Sanremo 2020 non era affatto andata male, dal momento che il toscano si era piazzato al secondo posto con ‘Viceversa’, dietro al vincitore Diodato.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, incidente nella notte: lacrime e paura in casa

Francesco Gabbani, il ritiro dalle scene poteva davvero concretizzarsi

Un brano dal testo bellissimo e che parla dell’importanza del rapporto in una relazione di coppia. L’ultimo singolo di Gabbani, dal titolo Einstein, pure si caratterizza per una certa familiarità nel tenerlo a mente. Ed anche in questo caso il testo è denso di significato. Lui descrive il tutto come motivato dalla ricerca della verità. “Ma si tratta di un qualcosa che devi cominciare tenendo bene a mente una cosa. E cioè che la verità assoluta non esiste. Non appartiene a questo mondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Per essere felici devi condividere tutto ciò che di bello hai”. Ed anche nel dolore Gabbani ci fa capire che un individuo deve comportarsi allo stesso modo. Ci si fa coraggio a vicenda. “Ho capito che ogni cosa è relativa, questo è il mio punto di vista”.