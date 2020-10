Francesco Oppini in lacrime per Tommaso Zorzi: “Io ci tenevo a te e mi hai ferito”. Oggi i due amici hanno provato a chiarire dopo la discussione che hanno avuto in post puntata venerdì

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono sempre di più ai ferri corti. I due ragazzi hanno litigato brutalmente venerdì notte dopo la puntata, per la clip che è stata fatta vedere al più giovane riguardo il loro rapporto. Qui sono nati tanti dubbi da parte di Tommaso, e il chiarimento non è mai arrivato davvero perché Tommaso deluso da lui ha deciso di nominarlo, cosa che ha fatto molto arrabbiare il figlio di Alba Parietti. Si sono un po’ girati attorno in questi giorni, senza mai chiarire davvero, e oggi Francesco ha avuto la conferma che Tommaso ce l’avesse ancora con lui per quella clip che gli hanno fatto vedere.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini discutono: “Hai tradito la mia fiducia”

Oggi hanno provato a parlare e Tommaso gli ha detto quello che è il suo pensiero. “Io ti ho rivelato che ho problemi a fidarmi degli uomini, come faccio a fidarmi di te se mi fai una cosa del genere? Dopo questo ho fatto centocinquantamila passi indietro con te”. Francesco ha risposto: “Lo sai che ti voglio bene, te l’ho dimostrato in mille modi, chi era lì quando volevi andare via? Io. Non puoi mettere in dubbio quello che c’è stato per una clip che hanno fatto vedere con frasi estrapolate”. Nella discussione continuavano ad intromettersi tutti, dopo qualche minuto Francesco si è rifugiato in giardino ed è scoppiato a piangere. “Il fatto che tu sia ancora arrabbiato con me per quella cosa, mi ferisce. Lo so che hai detto che non sei venuto qua per farti amici, ma per me non è così”. Tommaso ha risposto: “Però se capita, non lo mando via. E sono venuto qua anche per risolvere questa cosa di essere sempre solo”.

Dopo Francesco si è nascosto in sauna a piangere mentre Tommaso è andato a letto con l’umore a terra. Riusciranno a fare pace?