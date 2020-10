Grande Fratello Vip, incidente nella notte: lacrime e paura in casa. Ieri sera subito dopo la puntata Adua Del Vesco è caduta e si è provocata una contusione al piede

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai: ieri sera dopo la puntata, Adua Del Vesco si è ferita preoccupando i suoi coinquilini che sono corsi a soccorrerla quando hanno sentito un boato. Era stata già una puntata stressante per molti ragazzi della casa, oggi pensavano che avrebbero conosciuto i nuovi concorrenti ma non sono ancora entrati perché c’è un probabile positivo tra di loro. Motivo per cui Tommaso Zorzi ci è rimasto molto male, perché sperava di conoscere e di legarsi a nuove persone dopo ieri sera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ferita dopo la puntata: le cade una cassa di bottiglie addosso

La puntata termina, i ragazzi si accingono a mangiare le lasagne quando all’improvviso tutti i concorrenti cominciano a correre verso il magazzino. La regia ha deciso di non riprendere quel momento, forse per timore che potesse essere qualcosa di più grave, ma per “fortuna” l’attrice se l’è cavata con una contusione. Le hanno portato del ghiaccio e poi l’hanno aiutata a camminare perché da sola faceva un po’ fatica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Momenti di paura nella casa e anche sul web, che a causa della “censura” si è fortemente preoccupato nell’attesa di scoprire cosa fosse successo.