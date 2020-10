Grande Fratello Vip, riassunto 27 ottobre: colpi di scena e nuove liti. I nuovi concorrenti non sono entrati a causa di un positivo da coronavirus, nessuna eliminazione

Il Grande Fratello Vip ieri sera è cominciato con un colpo di scena inaspettato. Avrebbero dovuto entrare tre concorrenti nella casa, stiamo parlando di Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Non è entrato nessuno, però, perché tra questi tre c’è un probabile positivo e per la sicurezza di tutti i concorrenti e dei nuovi arrivati hanno deciso di rimandare l’entrata. Nessuna eliminazione per il televoto che è stato rimandato a venerdì, ma Signorini ha deciso comunque di fare uno scherzo ai ragazzi e fingere che l’eliminazione ci fosse.

Grande Fratello Vip, riassunto della puntata di ieri sera: Guenda riceve una brutta sorpresa da suo padre Amedeo Goria

Altra pagina dedicata ad Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, non c’è stata alcuna svolta particolare tra di loro dall’ultima puntata. Guenda Goria ha saputo quello che suo padre sta dicendo in giro sul suo conto, l’ha accusata di essere immatura e troppo attaccata ai genitori nonostante la sua età. Maria Teresa Ruta si è scagliata contro il suo ex marito dicendogli che si è genitori per tutta la vita, non fino a quando i figli crescono. È stata raccontata la tragica storia di Dayane, che ha fatto davvero commuovere tutti i telespettatori e i ragazzi nella casa.

Prima della chiusura del televoto di venerdì, è stato chiesto ai ragazzi di fare un appello ai propri fans ad una sola persona che è a rischio eliminazione, e questo ha scaturito molte polemiche nella casa.