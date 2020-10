Jolanda De Rienzo: “Non vedo…”, ma il lato A si vede eccome – FOTO

La giornalista partenopea Jolanda De Rienzo fa impazzire una volta di più i suoi fan su Instagram: lato A in primo piano, esplosivo

Sempre più social la giornalista napoletana Jolanda De Rienzo. Appassionata di sport e ben nota ai calciofili più accaniti, inizialmente soprattutto su base locale (è tifosissima del Napoli), sta man mano acquisendo sempre più popolarità sul web e in tutta Italia. Da sempre particolarmente attiva su Instagram, di recente ha aperto anche un canale Youtube tramite il quale parlare degli sviluppi del campionato degli azzurri, ma non solo. Jolanda è tuttavia molto seguita anche per il suo fascino davvero ammaliante ed esplosivo.

Jolanda De Rienzo, decolletè da paura: uno scatto che lascia il segno

Le sue curve non passano mai inosservate e non accade neanche in questo caso. Jolanda è solita riempire i suoi scatti di didascalie anche riflessive relativamente alla realtà che la circonda. E in questo caso, si è concentrata su quanto accaduto negli ultimi giorni, con il nuovo semi-lockdown, le chiusure di molte attività e le proteste in strada, partite proprio da Napoli e propagatesi poi in tutta Italia.

“Non vedo i ristoranti vuoti, le serrande abbassate, i sipari chiusi – scrive -Le persone in piazza, i fumogeni nelle strade, le vetrine rotte…Non vedo gli occhi di un padre che non riesce a comprare i libri di testo alla figlia o peggio…non riesce ad andare avanti!”. Al termine della sua riflessione, Jolanda invita tutti a trovare una soluzione condivisa e a restare uniti. Ma se c’è una cosa che mette tutti d’accordo, è il suo esplosivo lato A in primo piano. Un vero spettacolo, come sempre.

