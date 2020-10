La donna centenaria che ha svelato il segreto per vivere più a lungo

Qual è il segreto per vivere più a lungo? Le donne si è visto avere una vita più lunga rispetto la controparte maschile, Jessie Gallan ha spiegato come fare

Le aspettative di vita, si sa, nel corso degli ultimi anni sono decisamente aumentate, soprattutto nei Paesi ricchi del mondo. A livello globale il valore medio è di 71,5 anni (68 anni e 4 mesi per gli uomini e 72 anni e 8 mesi per le donne. Non solo l’alimentazione sana, ma anche l’attitudine allo sport, l’accesso a servizi e cure mediche sono le basi per una vita più lunga.

Il divario tra l’aspettativa di vita degli uomini e delle donne è più stretto laddove le donne non hanno accesso ai servizi sanitari. Nei paesi a basso reddito, dove i servizi scarseggiano, 1 donna su 41 muore per causa materna, contro 1 donna su 3.300 nei paesi ad alto reddito. In oltre il 90% dei Paesi a basso reddito, vi sono meno di 4 infermieri e assistenti ogni 1000 persone.

Il Global Competitiveness Survey del 2019, rapporto del World Economic Forum che considera non solo lo stato delle economie mondiali, ma anche la salute e la durata media della vita dei rispettivi abitanti, ha classificato l’Italia al terzo posto dopo Giappone e Hong Kong (primo posto).

Jessie Gallan di 109 anni svela il segreto della longevità

La persona più anziana nel mondo si trova in Giappone, è una donna, si chiama Kane Tanaka ed ha 117 anni. Nel marzo del 2019 è stata riconosciuta come la persona più vecchia al mondo dal Guinness dei Primati. Nata prematura il 2 gennaio del 1903, settima di 9 figli, si è sposata a 19 anni, ha avuto poi quattro figli e ne ha adottato un quinto, e insieme al marito ha gestito un’azienda che produceva e vendeva riso e noodles. Attualmente la signora Tanaka vive in una casa di cura a Fukuoka, nel Giappone sud-occidentale.

Ma quali segreti hanno adottato queste ultra centenarie per vivere così a lungo?

Jessie Gallan, la più anziana donna della Scozia, recentemente scomparsa, ha dichiarato più volte il suo segreto per stare bene. La signora era nata in una fattoria che aveva solo due stanze nell’Aberdeenshire nel 1906, era diventata presto aiutante cuoca in una fattoria e poi ha lavorato in un albergo lussuoso visitato spesso dalla Regina.

Ha vissuto la sua vecchiaia in una casa di cura ad Aberdeen, e ai giornalisti che l’hanno intervistata ripetutamente ha dichiarato: “Il mio segreto per una lunga vita è stare lontano dagli uomini. Sono solo più problemi. Mi sono anche assicurata di fare molto esercizio fisico e di mangiare una bella scodella di porridge ogni mattina”.

