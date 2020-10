Maltempo, pioggia su tutta Italia, scatta l’allerta in 13 regioni

Meteo, maltempo in tutta Italia, su 13 regioni scatta l’allerta per piogge e venti. Allagamenti e danni. Neve sulle Alpi

Cattive notizie dal meteo per quanto riguarda la Penisola. L’Italia nelle ultime ora è attraversata da una forte perturbazione che sta colpendo il Paese con piogge piuttosto diffuse e svariati temporali. Sulle Alpi si è rivista la neve sui 1.000 metri, che ha raggiunto i 30 o 40 cm ad un’altezza di oltre i 1.500 metri. Pure gli Appennini sono imbiancati, ma soltanto sulle vette che superano i 1.600 metri. Escludendo Abruzzo e Molise, tutte le regioni italiane sono interessate da forti piogge in queste giornate. Intanto la Protezione Civile ha lanciato allerta gialla per 11 regioni. Lombardia e Liguria, invece, sono in allerta arancione con il rischio idrogeologico dietro l’angolo. Le zone interessate e attenzionate sono: Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e su settori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania e Basilicata.

Maltempo, altre 48 ore di temporali

La notizia positiva è che dopo qualche temporale insistente al Nord del paese, specie nell’area centrale, il maltempo si sposterà verso i Balcani entro le prossime 48 ore. Al centro e al Sud, invece, dovrebbe terminare l’ondata già da domani, in ordine sparso. Ad oggi, però, forti piogge insisteranno sulla Campania, in particolare su Napoli. Il capoluogo campano dovrà attendere la giornata di domani per rivedere splendere il sole che la caratterizza. Ancora 48 ore di maltempo, quindi, e poi ritornerà il sereno sulla Penisola. la neve invece, dovrebbe resistere, anche se a causa dell’emergenza Covid-19, le piste da sci sono chiuse. Per gli amanti della neve occorre in ogni caso attendere buone nuove dai prossimi decreti. Prima, però, bisognerà alleggerire le strutture sanitaria, vicine al collasso in alcune regioni italiane come la Lombardia.

ll maltempo proseguirà all’estremo Sud anche nella notte e nella mattinata di domani, per esaurirsi poi verso la seconda parte di mercoledì. Calabria e Sicilia interessate.

