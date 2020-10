Maria Teresa Ruta diventa una furia in puntata: “Io ti querelo”

Maria Teresa Ruta diventa una furia in puntata: “Come ti permetti?”. Durante questa puntata del Grande Fratello Vip l’ex conduttrice ha sbottato contro il suo ex marito Amedeo Goria

Questa sera Maria Teresa Ruta ha davvero perso la pazienza al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando Alfonso Signorini ha fatto leggere a Guenda Goria un po’ di dichiarazioni che suo padre ha fatto in questi giorni: “Credo che Guenda debba imparare un po’ ad andare per la sua strada. Ha 31 anni, basta, certe volte sembra bipolare”. Delle dichiarazioni davvero molto forti. “Si innamora degli uomini più grandi solo perché io non ci sono stato”.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta attacca duramente il marito Amedeo Goria: “Come ti permetti? Non ci sei mai stato”

Guenda non è riuscita a dire nulla contro suo padre, al contrario di Maria Teresa Ruta che ha perso la pazienza. “Ma come si permette? Le cose che ha detto sono da querele. Abbiamo fatto una figlia meravigliosa, impegnativa, ma devi apprezzarla proprio perché siamo noi che l’abbiamo voluta così. Tu non ci sei mai stato, chi ti credi di essere? Dici che Guenda deve andare per la sua strada? Un figlio non è un impegno a tempo determinato, un figlio è qualcosa che tu ti tieni per la vita, hai capito?”.

Silenzio in studio mentre Maria Teresa urlava contro suo marito. “Bipolare è un termine forte è una patologia. Nostra figlia non lo è e se lo fosse non sarebbe di certo una colpa”. Signorini le ha lasciato tempo e modo di sfogarsi, prima di lasciarla ricongiungersi alla figlia che si è sentita davvero molto provata dalle parole di suo padre.