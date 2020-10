Matilde Brandi: abito aderente e gambe scoperte, che bomba – FOTO

Matilde Brandi per la puntata serale del Grande Fratello VIP ha scelto un outfit sexy bicolore che mette in risalto le gambe toniche da ballerina. Semplicemente meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram 👗 @realmrgaimattiolo 👠 @gioselin_official Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 27 Ott 2020 alle ore 5:42 PDT

Matilde Brandi, la ballerina e showgirl impegnata ultimamente nel reality Grande Fratello VIP, ha scelto per il serale un outfit davvero interessante e sexy. In un abito di Gai Mattiolo, la Brandi ha optato per una mise che mette in risalto il fisico scolpito da ballerina. Dress bicolore, un classico bianco-nero che non passa mai di moda. Particolari i tagli dell’abito: tutto asimmetrico. Iniziando dallo scollo tendenzialmente a barca che mette in risalto le spalle e braccia toniche, il taglio asimmetrico della gonna permette di ammirare le gambe meravigliose e muscolose. Conclude l’outfit con delle scarpe Gioselin – molto in voga negli ultimi tempi – un tronchetto rivisitato e reso più attuale. Il risultato è TOP. Pochi accessori, capelli sciolti ed un make-up degno di prima serata, un rossetto mat che spicca sulla carnagione della Brandi offrendo un delizioso contrasto ai suoi capelli biondi.

LEGGI ANCHE –> Francesco Gabbani | il cantante parla del ritiro dalle scene | FOTO

Matilde Brandi e le pesanti accuse sul web

Vai su successivo per vedere le foto della Brandi