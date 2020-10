Melita Toniolo in una veste mai vista: body nero e lato A da paura | FOTO

Le sensualissima Melita Toniolo si mostra in una veste davvero provocante: nell’ultima foto di Instagram, il body nero evidenzia un lato A da paura. Illegale

La splendida showgirl Melita Toniolo non perde mai l’occasione di allettare i fan con foto davvero “piccanti“. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, la modella si mostra sdraiata in un letto, con indosso un sensualissimo body nero che esibisce tutta la sua femminilità: seno da urlo e curve in mostra per la bella Melita.

I followers, di fronte a tanta bellezza, rimangono incantati: “Ciao Sogno…” – le commenta estasiato un utente.

Melita Toniolo: carriera e vita privata

Melita Toniolo, conosciuta col soprannome di “Diavolita“, è originaria di Treviso. La sua carriera ha inizio con la partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza, e con il ruolo di valletta in una serie di trasmissioni locali. La notorietà a livello internazionale arriva poi grazie all’ingresso nella Casa del Grande Fratello, nell’edizione 2007.

Melita, dopo aver riscosso parecchia notorietà, anche per merito della sua bellezza, ha posato per diversi calendari. In seguito, è approdata nel programma di Italia Uno “Lucignolo“, in veste di inviata: è in questo contesto che si è guadagnata l’appellativo di “Diavolita“.

Parallelamente alla carriera come modella, la Toniolo sarà poi ospite fissa all’interno di diverse trasmissioni: sarà opinionista del programma “Quelli che il calcio e…“, dal 2008 al 2016, e conduttrice di “Real TV” (2009-2011) e di “Lucignolo 2.0” (2013-2014).

Dopo una relazione di due anni con l’attore Alessandro Tersigni, conosciuto nella Casa del Gf, Melita si è legata sentimentalmente al comico Andrea Viganò. La coppia, nel 2017, ha avuto il primo figlio, Daniel.

