La web influencer salernitana, Morena Avagliano è tornata sui social più accattivante e sexy che mai: bellezza da favola

Una nuova “fiamma” social sta letteralmente facendo impazzire il web tra scatti ammalianti e forme fisiche “veraci”, che hanno subito lanciato le ambizioni. Parliamo di Morena Avagliano, la sexy modella salernitana che ha fatto innamorare tutti su Instagram e Tik Tok.

Lei è solita mantenere la riservatezza sotto molti punti di vista, tranne per ciò che l’ha resa famosa alla maggior parte dei follower, estasiati dai suoi scatti bollenti sul web. Durante il periodo più buio della pandemia, prima della seconda ondata, Morena insieme alla famiglia e le sorelle ha intrapreso un progetto sociale, di lotta contro il Covid-19.

Il patrimonio della sartoria del paese è stato un veicolo di produzione e trasmissione di materiale sanitario in tutta Italia. Le donazioni di mascherine, salviette e gel avvenute a cavallo tra Marzo e Aprile sono state rese del tutto gratuite. Un gesto nel proprio piccolo che ha contribuito a rendere più concreta la possibilità di fronteggiare il nemico virale.

Per questo motivo i cittadini sono rimasti molto grati a Morena Avagliano e la sua famiglia e ora gli effetti del ringraziamento più grande, la “piccola” e accattivante ragazza di Cava De Tirreni li sta riscontrando sui social network

Morena Avagliano, profilo da brividi: un sogno ad occhi aperti

Nella vita di Morena Avagliano è sempre esistita quella “verve” di rendersi disponibile e utile, in modo particolare alle iniziative sociali. Nonostante ciò sul suo profilo Instagram, che in poco tempo ha raggiunto un’ottima dose di notorietà, con 293 follower all’attivo, la modella campana si definisce molto più riservata, rispetto a quanto realmente mostrato.

I follower non sono assolutamente d’accordo e in realtà hanno deciso di prendere con le “pinze” lo slogan ironico che campeggia come frase di copertina: “Mostro solo quello che voglio farvi vedere 😘”.

E’ proprio qì infatti che si concentrano gli scatti di vita più significativi della sua vita, divisa tra shopping, viaggi in giro per l’Italia e iniziative di collaborazione a chi ne ha più bisogno. Tra un esercizio e l’altro in palestra, Morena non ha lasciato spazio alle parole quando ha deciso di esibirsi in una specie di “prova costume” che ha difatti incantato il web.

Si tratta di un backstage davvero accattivante dove una “sfrontata” Morena viene immortalata in un primo piano da statua afrodisiaca. Fisico perfetto rilevante dal body e curve mozzafiato che fanno fatica a restare “bloccate” nel reggiseno.

Il desiderio di piacere per i follower è schizzato alle stelle, tutto concentrato per l’imperdibile occasione che Morena Avagliano ha regalato ad un pubblico in estasi

