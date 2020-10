Paola Saulino senza veli su Instagram: body trasparente passa proprio lì – FOTO

Semplicemente mostruosa Paola Saulino, sexy e bollente nell’ennesimo e inedito scatto senza veli su Instagram: “bomba” di bellezza

Dopo un insolito atto di malvagità nei suoi confronti, la web influencer dall’attitudine “bollente”, Paola Saulino è tornata a far sognare i fan ad occhi aperti. L’attrice, modella del web, residente a Roma è stata oggetto di critiche prima di tornare sui social e allietare i follower alla sua maniera.

Ciò che è rimasto impresso nella mente dei follower è che Paola ha deciso di far valere l’intelligenza e il senso della giustizia, di contro agli atti osceni e discriminatori, palesatisi fuori dalle quattro mura.

Come poche, la Saulino ha dimostrato come difendere i suoi diritti, postando su Instagram, una video protesta, nella quale denuncia un “misfatto” nella capitale. E’ proprio lì che si concentra la vita della web influencer, questa volta “vittima” di un’ingiustizia che ella racconta, in un clima di insolita compostezza fisica.

Ma la web influencer napoletana ha aggiustato subito il “tiro” e si è rimessa in sesto con la solita e “illegale” eleganza, che la contraddistingue. La velina del web, pronosticatrice calcistica con effetti a “luci rosse” ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo.

Il senza veli dietro alle telecamere è ormai una vera e propria sentenza, nel tempo libero e durante le faccende di casa. D’altronde a lei piace essere così, schietta e senza sintomi di pudicizia, a differenza della spietata concorrenza che si sistema puntualmente alle sue spalle

La modella e “collaboratrice” dei fan ha nuovamente deliziato la platea con un primo piano attraente e seducente alla massima potenza. Body nero trasparente ad effetto super sexy, che attraversa tutto il suo corpo, persino lì dove non batte il “sole”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Chiara Biasi il bikini è da infarto, una botta di Eros su Instagram-FOTO

Dunque l’ex protagonista del Pompa Tour, Paola Saulino, ancora una volta travolgente nell’occasione riscatta il malinteso in pubblico, con la solita malizia e provocazione. Proprio come piace ai fan, in delirio incontenibile e mai “sazi” di fronte alla sua bellezza: “Madonna e che sei; Sei stupenda ❤️❤️❤️😍😍🔥🔥💦; Bello mangiare ma mai paragonarlo con l’amore🔥”



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.