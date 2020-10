Principato di Monaco, alcune monete da 1 euro hanno quotazioni alle stelle

Spesso disponiamo di un piccolo tesoro senza nemmeno saperlo. Questo vale per la moneta d1 1 euro del Principato di Monaco, quindi attenzione al portafoglio

Il 28 febbraio 2002 è la data che ha sancito l’addio definitivo alle vecchie lire, lasciando spazio al “giovane” euro. Tra acclamazioni per il traguardo raggiunto verso un’Europa più unita, tra le perplessità, disagi e successivi malumori, a poco a poco ci siamo adattati alla nuova situazione.

Tra le varie monete a cui prestare particolarmente attenzione per il valore delle quotazioni sicuramente quelle del Principato di Monaco molto ricercate dai collezionisti.

Il Principato di Monaco è un piccolo stato il cui territorio è incluso, per intero, in quello della Francia nonostante sia indipendente. Quando la Francia entrò a far parte dell’Unione Europea fu concesso anche al Principato di Monaco, nonostante non faccia parte dell’Unione, di utilizzare l’Euro e di coniare le proprie monete che attualmente sono prodotte dalla Zecca francese di Pessac.

Monete da 1 euro, quali sono e quanto valgono