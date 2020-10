Zodiaco, quali sono i segni più pazienti: ti ritrovi tra questi?

Tra i segni zodiacali alcuni di questi risultano particolarmente pazienti nei confronti delle situazioni e delle persone. Scopriamo quali sono

La pazienza e la tolleranza non sono, purtroppo, qualità che tutti possono dire di possedere. Se per alcuni è piuttosto naturale vivere le situazioni in maniera pacata, magari analizzando spesso quello che accade, per altri non risulta così facile. Ci concentreremo ora sui segni zodiacali che riescono in quest’impresa, risultando tra i più tolleranti e pazienti.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali sono i segni più misteriosi e complicati

I segni zodiacali più pazienti

Al primo posto troviamo senza dubbio la Vergine, uno dei segni più calmi che ha una vera ossessione per l’organizzazione e l’ordine. Perdere la pazienza varrebbe dire per lei darsi al caos, per questo segno infatti perdere le staffe significa uscire dai ranghi ed è una cosa che non sarà mai di suo gusto. Anche il segno dello Scorpione tende a voler comprendere una situazione prima di reagire in maniera spropositata. La sua pazienza ha pero’ un limite, oltrepassato quello statene certi che si farà ascoltare. Soprattutto se qualcuno ha tentato di raggirarlo.

Lo stesso vale per il Toro che cerca di non arrivare al punto di non ritorno. Un segno buono che cerca di vedere sempre il lato migliore delle cose e delle persone. Disponibile e presente per chi ama, non si lascia pero’ mettere i piedi in testa. In generale è un segno molto paziente e per farlo alterare dovrete fare qualcosa di molto pesante.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che amano e praticano più sport

A differenza di quello che si può pensare anche il Capricorno, se non infastidito, tende ad essere paziente. Soprattutto con le persone di cui si circonda. Riesce a ritagliarsi i suoi spazi se sente la necessità di dover sfogare la propria frustrazione, ma con gli altri cercherà sempre di essere il più tollerante possibile.

Infine troviamo la Bilancia che per definizione tende a cercare l’equilibrio, per questo appare sempre molto lineare e in pace con se stessa. Si tratta di un segno tranquillo, che non cerca quasi mai lo scontro mostrandosi sempre molto centrato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter