Ricciardi (OMS) in queste due città subito lockdown

Walter Ricciardi dell’Oms lancia un allarme. Per il consigliere del Ministro della salute alcune città italiane sono a rischio ed è necessario un lockdown totale. Il medico si riferisce a Napoli e Milano, luoghi in cui il virus circola a livelli altissimi. “Uno può prendere il coronavirus entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus – annuncia – Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo – sono le parole dell’Oms – In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no”.

Dopo l’annuncio di Ricciardi (oms), l’allarme in Umbria

Se l’annuncio di Ricciardi preoccupa il Paese, a richiamare l’attenzione è anche l’allarme che arriva dall’Umbria: la regione ha superato i contagi della fase 1. Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei illustrando in Assemblea legislativa la situazione legata all’emergenza sanitaria. “L’epidemia – ha aggiunto – ha un ritmo giornaliero mai visto come la velocità di propagazione – spiega – Un’onda completamente diversa dalla Fase 1″. La presidente ha parlato di un contagio “massiccio e diffuso seppure senza focolai particolari”.

Conte, il nuovo Cdm per l’approvazione del dl Ristori

Intanto arriva anche un messaggio da parte del Premier Conte che scrive su facebook: “Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate – annuncia – Oggi alle 15 abbiamo un Cdm in cui approviamo un decreto con immediate misure di ristoro e indennizzi”.

Intanto la situazione degenera, le piazze insorgono e la crisi economica incombe sul nostro Paese.

