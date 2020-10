Cervinia, lo scontro tra snowboard e sci finisce in rappresaglia. La reazione è esagerata ed il video diventa subito virale.

Con la firma del nuovo DPCM, gli impianti sciistici subiscono un nuovo stop. Sport sulla neve vietati fino al 24 novembre, ad eccezione delle categorie professionali. Questa la disposizione del governo, dopo che -a pochi giorni dall’inizio della stagione invernale– i primi assembramenti avevano preso di mira le funivie ed ovovie delle principali stazioni sciistiche.

Un solo giorno di sci è stato tuttavia sufficiente per far scattare le prime rappresaglie sulla neve. È successo a Cervinia, dove uno snowboarder ha travolto in pieno uno sciatore. La reazione di quest’ultimo ha lasciato tutti senza parole.

Incidente sugli sci, la reazione sconvolgente dello sciatore

Volano racchette a Cervinia, dopo che uno snowboarder ha falciato uno sciatore all’arrivo delle piste. Il video mostra l’uomo scendere a velocità moderata, ma senza alcun controllo della sua tavola. Lo snowboarder travolge uno sciatore vestito di rosso, facendolo rovinare a terra, poi si scusa, ma ormai è troppo tardi. Lo sciatore si alza in piedi di scatto e lo colpisce alla testa con una delle racchette.

Lo spiacevole incidente è avvenuto sotto lo sguardo esterrefatto dei passanti. Due di loro si sono addirittura fermati per dirimere la controversia tra i contendenti, ma senza ottenere alcun risultato. Alla fine il malcapitato snowboarder si è allontanato sotto una pioggia di insulti.

