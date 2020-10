Teatro: sulla chiusura prevista dal nuovo Dpcm parla la Guerritore

Lo sfogo dell’attrice Monica Guerritore sulla chiusura dei teatri e l’invito alla Rai ad “aprire le porte”

Il nuovo Dpcm, in vigore da ieri fino al 24 novembre, prevede fra le altre anche la chiusura dei teatri: una misura che ha provocato la reazione di buona parte del mondo dello spettacolo che ribadisce la sicurezza di certi ambienti.

Su questo tema si è espressa anche l’attrice Monica Guerritore che, mentre riflette sulla necessità dei nuovi provvedimenti adottati dal Governo, afferma la possibilità per i teatri di riaprire, anche saltuariamente. Secondo quanto dichiara, il teatro infatti, al pari della scuola, è un veicolo di trasmissione culturale che non può essere bloccato.

L’appello è anche per i tanti attori che dovranno fronteggiare un nuovo inverno; senza contare l’importanza del lavoro svolto per il bene della comunità. Pur trattandosi di un bene “immateriale” è altrettanto indispensabile per il benessere dei cittadini, al pari dei beni cosiddetti materiali.

Monica Guerritore: un appello pro Teatro e teatranti

In un periodo duro per l’Italia e gli italiani che si trovano alle prese con l’emergenza sanitaria in atto, il teatro svolge una funzione culturale e di benessere per i cittadini che non può essere ignorata. Anzi, proprio per questo, deve essere promossa e sollecitata.

E’ quanto si evince dalla riflessione dell’attrice, Monica Guerritore, sul nuovo Dpcm e sulle sue misure restrittive. Le misure coinvolgono anche cinema e teatri, sebbene dagli attori siano considerati luoghi sicuri. Ci si aspetta, quindi, che i teatri possano riaprire anche dopo un paio di settimane di fronte al calo dei contagi.

Un altro appello è rivolto alla televisione pubblica, alla Rai, perché si impegni a diffondere gli spettacoli teatrali, fornendo ai telespettatori la possibilità di uno spettacolo anche in prima serata e non sempre “a notte fonda” sullo stesso canale. La televisione non può fornire, secondo l’attrice, sempre gli stessi servizi per far svagare i telespettatori: oltre ai quiz, ai programmi culinari o dedicati alla musica, è necessario dare il giusto spazio anche agli spettacoli teatrali e ai suoi attori.

