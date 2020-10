Tir fermo da troppo tempo: l’agghiacciate ritrovamento

Camionista trovato morto nel lettino del proprio mezzo: il tir era fermo da qualche giorno in un’area di servizio del padovano

PADOVA – Ieri mattina un camionista di nazionalità albanese è stato trovato morto nel lettino del proprio mezzo fermo da tempo nella piazzola di un’area di servizio a Monselice, nel padovano. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovigana a Monselice (Padova) chiamati per forzare l’apertura della cabina del mezzo. All’interno è stato rinvenuto il corpo privo di vita del camionista.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Este, hanno aperto la cabina del camion, rinvenendo nel lettino dietro il posto guida l’uomo che è stato accertato essere un 45enne di origini albanesi probabilmente morto a causa di un malore improvviso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e i medici del Suem 118 per la perizia sul corpo.

Al momento si escludono segni di colluttazione o di rapina ai danni dell’uomo ma tutte le piste sono ancora aperte per capire le ragioni effettive della morte.

