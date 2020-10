Valentina Ferragni, bella e in dolce compagnia con un amico davvero speciale – FOTO

Valentina Ferragni, la sexy sorella dell’imprenditrice Chiara ha emozionato il pubblico di Instagram con uno scatto in dolce compagnia

Al giorno d’oggi la popolarità di Valentina Ferragni è davvero in forte ascesa. Sarà per la celebrità della bellezza più influente della sorella imprenditrice, ma il successo di certo se l’è guadagnato con le sue mani.

Ciò che la contraddistingue maggiormente dalle altre femminilità in rampo di lancio è certamente la spontaneità e l’empatia mai celata al pubblico. Il fascino di Valentina Ferragni è salito in cattedra, quando la famiglia ha deciso di rendere speciale l’atmosfera di un’estate particolare.

Gli scatti frequenti sulla barca hanno messo in risalto le sue caratteristiche fisiche, in compagnia dell’amore e della classica risolutezza di chi affronta la vita con le preoccupazioni e i sogni di una giovane ragazza. Nonostante tanto clamore attorno al suo personaggio, Valentina Ferragni, così come le sue sorelle ha seguito sempre i consigli della madre, che invitava le sue figlie a cogliere l’attimo per le opportunità di vita.

Oggi il merito di tanta avvenenza tra le figlie è dunque anche della più grande tra le donne di famiglia

Valentina Ferraggi, bellezza ineguagliabile: uguale al suo Fuffy

La concorrenza mediatica che spicca tra le donnine del web coinvolge indirettamente anche Valentina Ferragni, rinata dopo le prestazioni, finite in cima alle preferenze dei follower. Non stiamo parlando dei numeri di Chiara, ma Valentina ha già riorganizzato l’archivio dei suoi progetti.

L’ottimismo di vita insegnato dalla madre l’ha resa “spietata” sotto tutti i punti di vista. Lei invece, in vista di un futuro roseo ha deciso di rimarcare la purezza del suo fascino, facendola diventare il “cavallo di battaglia” dei social network.

Visualizza questo post su Instagram It’s so fluffy I’m gonna dieeee🐰😍 Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 26 Ott 2020 alle ore 1:19 PDT

Quì Valentina vanta di una popolarità di sicuro avvenire. Per il nome che porta alle spalle, il “bottino” di 3,6 milioni di follower è solo l’antipasto di una bellezza assicurata. Al pari di quella che si sottintende nell’ultimo scatto su Instagram, in “dolce” compagnia del suo Fuffy, il coniglietto di famiglia amato all'”impazzata” da Valentina

