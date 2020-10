Valentina Vignali e un completino intimo da infarto – FOTO

Valentina Vignali continua ad ammaliare e sorprendere per la grande allegria sui social. Gli ultimi la vedono in intimo però sono da infarto

Gambe chilometriche, fisico armonioso ed uno sguardo che seduce. La 29enne cestista di Rimini Valentina Vignali ormai è diventata un’influencer seguitissima su Instagram e i suoi 2,3 milioni di follower la apprezzano e seguono con ammirazione e venerazione. Valentina si è già proiettata nel mondo del rap qualche mese fa con il suo primo singolo Nada mentre è fresco d’uscita il nuovo pezzo dal titolo “No mercy No shame” (senza pietà, senza vergogna), scritto e interpretato in collaborazione con Dom Blait, noto nell’ambiente dell’underground romano.

LEGGI ANCHE> GF Vip, Andrea Zelletta faccia a faccia con Alice Fabbrica: Ti querelo!

Valentina Vignali ieri sera ha anche fatto sentire la sua voce riguardo le proteste che stanno avvenendo a macchia d’olio in tutta Italia: “Non è spaccando le saracinesche dei negozi che si otterrà qualcosa, ma è solo un danno a persone che già stanno subendo gli effetti di questa crisi. Non perdiamo mai l’occasione per fare schifo. Smettetela, ascoltatemi!” dice ai fan che la seguono. Un appello accorato prima di dormire e che la rende visibilmente angosciata come si vede nelle stories di Instagram.

Slip e reggiseno, il selfie di Valentina Vignali allo specchio è pazzesco