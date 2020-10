Ha 29 anni e si è avvicinato alla musica da “grande”. Chi è N.A.I.P, la nuova promessa di X Factor Italia.

La prima puntata dei live di X Factor è ormai alle porte. Giovedì 29 ottobre sapremo quali sfide attenderanno i nuovi concorrenti del talent-show più seguito d’Italia. Nel frattempo, scopriamo qualcosa di più sulla vita e sul percorso musicale dei 9 aspiranti cantanti e dei 3 promettenti gruppi selezionati dai giudici del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, la categoria Under Donne di Hell Raton: chi è Cmqmartina

X Factor, chi è N.A.I.P: il genio musicale di Mika

Michelangelo Mercuri (in arte N.A.I.P.) ha 29 anni ed è un artista meticoloso ed ironico. Alle audizioni ha ottenuto 4 sì e ai Bootcamp ha sorpreso nuovamente Mika, dimostrandosi ingegnoso e niente affatto ripetitivo.

Di lui sappiamo che è originario di Lamezia Terme, ma vive a Bologna. È un polistrumentista (suona chitarra, batteria, synth, pianoforte e loop station), nonostante si sia avvicinato alla musica solo durante gli anni dell’adolescenza. “Ho iniziato a fare musica da grande” racconta nel suo primo Vlog. “Fino a 15 anni voleva fare il terzino sinistro”. A 16 anni, poi, la grande illuminazione: organizzare una colletta tra i suoi compagni di classe per farsi regalare una chitarra elettrica. “Poi il karma mi ha punito” aggiunge. “Il giorno del mio 16° compleanno mi sono rotto il braccio cadendo dalla bici. La mia carriera è iniziata malissimo”.

Il nome d’arte di N.A.I.P significa “Nessun artista in particolare” e vuol essere un modo per togliersi di dosso la presunzione di essere speciali. Si definisce un artista che “non vuole razionalizzare la propria essenza”, con una vasta conoscenza musicale e che si dà da fare per le cose a cui tiene. “E mi piacciono gli alberi” aggiunge poi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, la categoria Under Donne di Hell Raton: chi è MyDrama

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter