X Factor, la categoria Under Uomini di Emma Marrone: chi è Filippo Santi

A chiudere la categoria degli Under Uomini di Emma Marrone c’è il giovane Filippo Santi, che si è aggiudicato un posto nella fase finale di X Factor

Non sono state scelte semplici per Emma Marrone che si è trovata a selezionare solo tre artisti da portare con sé ai Live Show. Da giovedì 29 ottobre i dodici talenti si sfideranno a colpi di esibizioni di settimana in settimana, fino a quando sarà decretato il vincitore di questa quattordicesima edizione di X Factor.

Alla cantante, che si trova alla sua prima esperienza come giudice, è stata affidata la categoria degli Under Uomini. Dopo ben tre fasi di selezione ha deciso di dare una possibilità a Blind, Blue Phelix e a Filippo Santi. Scopriamo qualcosa in più proprio su quest’ultimo.

Chi è Filippo Santi, della categoria degli Under Uomini

Appena 18enne Filippo Santi, bolognese, frequenta l’ultimo anno del liceo musicale. A dimostrazione di quanto la sua passione per la musica abbia condizionato le sue scelte. Il suo obbiettivo è quello di poter costruirsi una carriera e per questo motivo ha deciso di tentare la strada del talent show. Si presenta alle audizioni con il brano “Grande figlio di puttana” degli Stadio e riesce a passare alla fase successiva nonostante alcuni dubbi di Mika legati al suo timbro vocale.

Il giovane continua la sua scalata ai Bootcamp, dove si ritrova faccia a faccia con Emma, alla quale è stata affidata la categoria degli Under Uomini. In quest’occasione è riuscito ad emozionare regalando al pubblico una versione al pianoforte del brano di Calcutta “Gaetano“.

Nonostante Filippo abbia ancora molto su cui lavorare secondo Emma la sua sincerità e trasparenza sul palco meritano di essere premiate. Per questo motivo una delle cinque sedie viene occupata proprio dal giovane.

Durante la terza e ultima fase prima dei Live Show, quella del Last Call, Filippo presenta il suo inedito “92B” convincendo pienamente la cantante. Il pubblico potrà rivederlo sul palco di X Factor, la vera avventura per lui inizia ora.

