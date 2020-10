Zucca, alcune ricette salate veloci e gustose da portare in tavola

Le ricette associate alla zucca sono innumerevoli con risultati garantiti senza neppure avere grandi doti culinarie. Vediamo insieme come preparare la focaccia e l’hummus

La zucca, col suo allegro color arancione e il suo sapore dolce e vellutato, è la regina degli ortaggi d’autunno. La zucca è un vero toccasana per il nostro organismo: ha tanti nutrienti e poche calorie, infatti è consigliato anche ai diabetici e nelle diete ipocaloriche, e il tutto grazie al suo ridotto quantitativo di glucidi e di grassi. Per il 90%, infatti è costituita di sola acqua. Da aggiungere subito, quindi, al vostro piano alimentare anche se siete a dieta, contiene per l’appunto solo 26 calorie per 100 grammi.

Moltissime sono le preparazioni che possiamo realizzare con la zucca, sia dolci che salate e noi vogliamo proporvi due ricette velici da aggiungere al vostro menù per deliziare il palato sia di grandi che di piccini.

Focaccia di zucca

Ingredienti per 2 focacce:

1 zucca mantovana da 1 kg

Salvia e/o rosmarino q.b.

Sale e olio evo q.b.

300ml di acqua

Per l’impasto:

10g di lievito secco di birra

350ml di acqua

200g di farina 0

200g di farina integrale

50g di farina di semola

6g di sale

10g di olio evo

Mix di semi a piacere q.b.

Fiocchi di sale integrale q.b.

Procedimento:

Tagliare la zucca in 4 parti e privarla dei semi. Condire con un poco di olio evo, un pizzico di sale, erbe aromatiche e cuocere in forno in modalità̀ grill ventilato a 180°C per 45 minuti. Togliere solo la polpa, unirla a 300g di acqua e frullare per bene. Sciogliere il lievito in 50g di acqua tiepida. Aggiungere le farine, il sale, l’olio e la crema di zucca creata prima e impastare. Stendere metà impasto in due tortiere alte tonde da 26cm e lasciare lievitare per 3 ore. Creare i classici buchi e condire con rosmarino, salvia e delle spruzzate di olio. Oppure potete aggiungere dei semi, fiocchi di sale e un filo di olio. Cuocere in forno statico a 220°C per 20 minuti.

Hummus di ceci e zucca

Ingredienti:

300 g di ceci già cotti

50 g di tahina

Succo di un limone

1 spicchi d’aglio

Sale q.b

50 g di olio extravergine di oliva

Sesamo e paprika affumicata q.b.

4 fette di zucca

1 rametto di rosmarino e/o salvia

Procedimento:

Lavate la zucca e tagliatela a fette spesse circa 2cm, adagiate le fette su una teglia ricoperta di carta forno e cospargete con il rosmarino, la salvia e un filo d’olio. Accendete il forno statico a 180° e quando sarà caldo infornate la zucca e lasciate cuocere per circa 40 minuti. Quando sarà trascorso il tempo, lasciatela intiepidire. Frullate i ceci in scatola in un robot da cucina, aggiungere la tahina, l’aglio, l’olio, il limone, il sale e la zucca (potete frullare insieme un po’ di salvia e rosmarino che avete cotto con la zucca). La crema che dovrete ottenere dovrà essere densa e senza grumi; se ce ne fosse bisogno, per renderlo più cremoso, è possibile aggiungere un po’ di acqua di cottura. Il composto vi durerò in frigo, ben sigillato, per almeno qualche giorno.

