“400mila morti in più se non facciamo nulla”: Il presidente Macron chiude il Paese

Il presidente Macron chiude la Francia per i contagi che hanno raggiunto i 70mila. Si potrà uscire per lavoro, la spesa e motivi medici.

Il presidente della Francia, Macron, annuncia un nuovo lockdown che partirà venerdì e durerà fino al 1 dicembre. I francesi, esattamente come accaduto durante la prima fase dei contagi, potranno uscire solo per lavorare, fare la spesa e per motivi medici. Resteranno aperte le scuole. Proibite riunioni private e riunioni pubbliche.

La Francia in lockdown, l’annuncio di Macron

La corsa del Covid non si ferma nel mondo (qui il bollettino dell’Italia del 28 ottobre) e il presidente Macron corre ai ripari annunciando una nuova serie di misure restrittive con cui spera di salvaguardare la salute dei francesi, ma anche l’economia del Paese. “400mila morti in più se non facciamo nulla“, ha detto il Presidente ipotizzando un aumento spaventoso dei decessi senza le misure di restrizione che entreranno in vigore venerdì.

Molte attività come bar e ristoranti chiuderanno, mentre contiinueranno a restare aperte le scuole. “Le restrizioni adottate finora sono state utili ma non sufficienti e ora non bastano più. Urge un colpo di freno: le scuole resteranno aperte mentre chiuderanno diverse attività”, ha spiegato durante il suo discorso ai francesi.

Esattamente come accaduto in primavera con la prima ondata, i francesi, muniti di autorizzazione, potranno uscire per andare a lavorare, per fare la spesa e per motivi sanitari. Assolutamente vietate le riunioni sia pubbliche che private.

Nell’annunciare le nuove misure di restrizione, il Presidente della Francia si assume la responsabilità della situazione che sta vivendo il Paese. “Si trattava di controllarne la circolazione facendo affidamento sulle nostre capacità di testare, allertare e proteggere. Questo è quello che facciamo da agosto. Abbiamo fatto tutto bene? No. Si può sempre migliorare. Avremmo potuto andare più veloci all’inizio dei test, avremmo dovuto rispettare di più i gesti di barriera, in famiglia, con gli amici, i luoghi dove siamo più contagiati“, ha ammesso Macron.

