Ariana Grande in versione principessa, bellissima e seducente – FOTO

Ariana Grande non si smentisce mai in fatto di stile. Il suo ultimo scatto è da perdere il fiato, elegante è dire poco

È una vera star mondiale, amata da piccoli e grandi. Lei è Ariana Grande, cantautrice e attrice statunitense, giovanissima e vincitrice di tantissimi premi tra cui un Grammy Award, due Billboard Music Award e tre American Music Awards.

Ariana ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2008 e grazia al ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di Nickelodeon Victorious e nel suo spin-off, Sam & Cat è arrivata al grande pubblico. Da qui una strada che è diventata sempre più brillante con il suo primo singolo “Put Your Hearts Up” nel 2011 fino ad arrivare a numeri da record con successi come Sweetener e Thank U con album che hanno venduto milioni di copie.

E da poco la regina del pop è tornata con un nuovo singolo, Positions che ha subito raggiunto tantissime visualizzazioni su YouTube e presto pare che possa arrivare anche il sesto album per la cantante.

Ariana Grande è stata nominata dalla rivista Time una delle 100 persone più influenti al mondo sia nell’anno 2016 che nel 2019 e Billboard l’ha riconosciuta “donna dell’anno” nel 2018.

Ariana Grande, in total pink è stupenda

Lei che oltre ad essere una regina del pop è anche una icona di stile non compie mai un passo falso. Ariana Grande nel suo ultimo scatto condiviso su Instagram è bellissima e seducente. Un outfit da bambolina che la rende stupenda.

Un look total pink e molto elegante. Un abito di seta rosa che le stringe tra le braccia e che le lascia tutte le spalle scoperte e una acconciatura da vera principessa. Capelli raccolti in una voluminosa coda sulla quale spicca una fascia rosa dello stesso tessuto dell’abito.

Testa leggermente poggiata su una spalla, sguardo basso che mette in risalto il trucco ed i suoi occhi magnifici e tutto il resto è pura magia.

Sulle braccia e le spalle scoperte i suoi tatuaggi che non rovinano affatto il look ma lo impreziosiscono. Per lei solo, si fa per dire, oltre 5 milioni di like.

