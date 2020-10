Aurora Ramazzotti, l’abbraccio più bello con la persona più amata – FOTO

Aurora Ramazzotti, dolcissima nel suo ultimo scatto: l’abbraccio tenero della giovane con la persona più amata che ha fatto sognare il web, incantevole.

Aurora Ramazzotti, la giovane tanto amata e seguita sui social, condivide un dolce momento, particolarmente intimo. Nel suo ultimo scatto infatti Aurora si lascia andare in un tenero abbraccio insieme a papà Eros. “Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzo a tanti altri giri intorno al sole.” Un modo assolutamente carino per fare gli auguri ad Eros che oggi compie 57 anni.

Baciati da sole, la foto ritrae padre e figlia visibilmente emozionati, anche se Aurora riesce a nasconderlo sotto un dolcissimo sorriso. Il noto cantautore è con gli occhi abbassati, felice per quel gesto di affetto che la figlia gli sta dedicando. Insieme sono meravigliosi, infatti il web si rende partecipe a questo incantevole momento di amore per porgere gli auguri ad Eros Ramazzotti a conferma quanto di bello ci sia in questa foto.

Aurora Ramazzotti, un’influencer fuori dagli schemi

Con i suoi due milioni di follower, Aurora è un’influencer notevole. Diversa dalle sue “colleghe”, la Ramazzotti si divide tra numerosi brand che la scelgono come testimonial; merito del proprio viso rassicurante e anche della sua genuinità. Aurora dice sempre quello che pensa e la sua schiettezza premia sempre.

Si destreggia tra consigli – anche di fitness soprattutto durante il lockdown – a momenti di vita quotidiana, anche buffi e leggeri che certamente la contraddistinguono.

