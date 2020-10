Ballando con le Stelle, a rischio la partecipazione di un ballerino

Ancora problemi per Ballando con le Stelle che ora deve affrontare l’assenza di Marco De Angelis a casa forse per un’intossicazione

Ballando con le Stelle non gode di fortuna in questo 2020 già difficile di suo. Nel programma si rincorrono problemi e intoppi vari e ogni giorno spunta qualcosa che non va. Dopo diversi infortuni, oltre che l’operazione d’urgenza del maestro Raimondo Todaro, ora c’è un altro stop forzato. Si tratta del ballerino professionista Marco De Angelis, partner di Vittoria Schisano.

Il professionista non sta bene e ad annunciarlo è stata proprio la concorrente in una Instagram Story. “Marco non sta bene. Ha la febbre” ha detto Vittoria spiegando però che non si tratta di coronavirus, l’altro fantasma contro il quale la trasmissione di Milly Carlucci ha dovuto fare i conti soprattutto all’inizio. L’esito dei nuovi tamponi è stato negativo.

De Angelis è costretto a letto, ma non per una semplice influenza ma forse qualcosa di più. “Si ipotizza abbia avuto una forte intossicazione” ha spiegato Schisano che forse si troverà a ballare da sola sabato sera. La coppia durante la settimana non si è mai allenata e non è stata negli studi per provare.

Ballando con le Stelle, la preoccupazione di Vittoria Schisano

In dubbio dunque su cosa succederà sabato sera in diretta su Rai 1. Se vedremo un’altra concorrente, dopo la Isoardi, esibirsi da sola oppure Marco De Angelis si riprenderà e affiancherà la Schisano. Sabato tra l’altro per la coppia sarà una serata particolare, in quanto, oltre all’esibizione dovrà affrontare lo spareggio con la coppia formata da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann.

“Milly è preoccupata” ha detto la Schisano che non riesce a pensare di dover ballare da sola. “E’ impensabile ballare senza Marco. Ho iniziato questo percorso con lui e voglio continuarlo con lui (…) Prima eravamo due persone che ballano assieme, ora siamo realmente una coppia”.

Cosa succederà? Forse lo scopriremo solo nella puntata di sabato sera, a meno che non arrivino altre comunicazioni ufficiali o da parte di Vittoria Schisano che ha spiegato che non vorrebbe finire la sua esperienza a Ballando prima del tempo.

