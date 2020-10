Barbara D’Urso sdraiata sul divano: il vestito si apre, le gambe sono da infarto – Video

Barbara D’Urso sdraiata sul divano: il vestito della conduttrice si apre e le gambe sono assolutamente da infarto, video.

A proposito di ricordi… ✨ #colcuore❤️

Barbara D’Urso si rilassa sul divano dopo l’ennesima giornata trascorsa a lavoro. In diretta sei giorni su sette, la conduttrice di canale 5 è assolutamente instancabile. Serena e felice per aver fatto nuovamente compagnia al proprio pubblico, tira fuori dal cassetto dei ricordi un vecchio video in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza.

Con un vestito lungo, la conduttrice di Pomeriggio 5 sfoggia delle gambe da infarto. Nel breve filmato, la D’Urso conferma di essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

La bellezza della D’Urso continua ad essere senza tempo. Più passano i giorni e più la conduttrice incanta con un fisico assolutamente spettacolare.

