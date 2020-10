Bonus da 600 euro o da 1.000 euro per lavoratori: vediamo a chi spetta

Esiste un bonus fino 1.000 euro una tantum per ottenere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva del decreto Agosto. Chi può richiederlo e come

Un bonus da 600 euro o da 1.000 euro è in arrivo a novembre. Il nuovo bonus sarà destinato a lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e intermittenti dello sport. Il bonus sarà un aiuto a diverse categorie dopo l’approvazione del Dpcm con le nuove restrizioni per contenere la seconda ondata della pandemia.

L’intenzione sarebbe quella di confermare gli importi dei primi bonus erogati durante i mesi del lockdown, e cioè un aiuto una tantum di importo pari a 600 euro o 1.000 euro. La tutela di questo nuovo bonus riguarda quei lavoratori appartenenti ai settori più penalizzati, come quelli che sono stati costretti allo stop forzato a causa delle restrizioni introdotte dai dpcm approvati negli ultimi giorni: bar e ristoranti, palestre e piscine, teatri e cinema.

Possono fare domanda per il bonus una tantum le seguenti categorie di lavoratori:

stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Come fare domanda per il bonus una tantum

INPS però specifica che:

coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, NON devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS ;

; coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19, quindi sempre gli altri bonus 600 e 1.000 euro, o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.

Per far ciò occorre entrare nel sito dell’INPS e fare richiesta del PIN personale, poi sempre nel sito scegliere l’indennità per la quale si vuole fare richiesta che in questo caso è “Indennità onnicomprensiva prevista dall’art.9 del DL 104/2020” e specificare la categoria richiesta.

Dopo aver inserito alcuni dati personali e il sistema di accredito del bonus una tantum la procedura è conclusa. Un sistema alla portata di tutti e che potrebbe aiutare in questo momento di difficoltà.

