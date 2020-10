Can Yaman e Demet Ozdemir insieme dopo Daydreamer: l’annuncio ufficiale. I due attori che hanno fatto impazzire il pubblico con la serie di successo saranno di nuovo insieme

Can Yaman e Demet Ozdemir sono sicuramente i due attori più amati del 2020: con Daydreamer hanno fatto impazzire migliaia di telespettatori che da mesi sono incollati allo schermo per vedere l’evoluzione della storia d’amore tra Can e Sanem. In Turchia la serie si è conclusa da un anno mentre qui è ancora in corso: la serie racconta dell’amore tra Can e Sanem, una stagista che si innamora del figlio del capo della sua azienda. La loro storia turbolenta e tormentata li farà innamorare sempre di più l’uno dell’altro.

Can Yaman e Demet Ozdemir di nuovo insieme dopo Daydreamer: ecco cosa sta succedendo

Pare che Can e Demet torneranno presto insieme sullo schermo, parola del produttore. Come riportato da Daydreamer Magazine, ci sono delle importanti novità in arrivo. Faruk Turgut ha affermato di aver pensato ad una nuova fiction con questi stessi protagonisti: “Siamo lavorando ad un nuovo progetto da presentare a Can e Demet, e spero gradiranno. Il set con entrambi è stato davvero divertnte. Quello che avete visto in onda rispecchia quello che succedeva sul set. Posso dirvi che tra i due c’è stata un’energia straordinaria”.

Il produttore è sicuro di quello che sta facendo e ha intenzione di riportarli al più presto sullo schermo. “Ho scommesso su questa coppia fin dall’inizio e questa unione ha portato ad un super successo. I due attori, con la loro armonia, hanno reso la storia come la fiaba più bella del mondo” ha concluso poi il produttore, promettendo tante novità per il futuro.