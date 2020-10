Omicidio nella notte: 43enne uccide a coltellate il compagno

Un uomo di 43 anni ha ucciso il compagno a coltellate, durante la scorsa notte, all’interno della loro abitazione a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

Omicidio durante la scorsa notte a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 43 anni avrebbe ucciso il compagno. Secondo le informazioni trapelate sino ad ora, l’uomo avrebbe colpito la vittima con circa trenta coltellate all’interno dell’abitazione, dove la coppia viveva da diversi anni. Non è chiaro quali sia il movente, ma pare che a spingere il 43enne possano essere stati motivi di gelosia. Presso l’abitazione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Dramma durante la scorsa notte, tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 42 anni è stato assassinato dal suo compagno. Secondo quanto riportato dalla redazione de La Stampa, Luca Meloni, impiegato alla Iarp originario di Cagliari, avrebbe ucciso con circa trenta coltellate il compagno Fabio Spiga, dipendente 42enne del supermercato Eurospin di Casale. L’omicidio si sarebbe consumato all’interno della casa, dove la coppia, sposatasi civilmente 4 anni fa, viveva da diversi anni.

Presso l’abitazione, sita in via Caccia, sono arrivati il medico legale e gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, non ancora del tutto chiara. Da accertare anche il movente che possa aver spinto il 43enne a compiere un gesto simile. Dai primi accertamenti, come riferisce La Stampa, pare che alla base dell’omicidio possano esserci motivi di gelosia sorti all’interno della coppia.

La notizia del delitto, diffusasi rapidamente, ha scosso l’intera a comunità di Casale Monferrato, dove i due coniugi vivevano da circa 15 anni.

