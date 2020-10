Caterina Collovati e Guillermo Mariotto. Accuse gravi al giurato di Ballando

Caterina Collovati e Guillermo Mariotto. E’ scontro fra i due. La giornalista di Telelombardia accusa il giurato di Ballando con Le Stelle

“A quanto pare anche in tv ci sono figli e figliastri.” Questa è l’accusa per nulla velata che la giornalista di Telelombardia rivolge all’indirizzo del giurato del popolare programma tv Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto.

Negli ultimi periodi stiamo vedendo che esiste giustamente un’attenzione maggiore al linguaggio utilizzato nei palinsesti televisivi, soprattutto riguardo temi delicatissimi come razzismo, discriminazione di genere, body shaming, omofobia. Alcuni personaggi hanno varcato quella sottile linea che divide liceità da ciò che invece è offesa bella e buona a terzi; sono stati difatti allontanati da trasmissioni e hanno pagato sanzioni pesanti.

La giornalista Caterina Collovati, però, ha notato che, a quanto pare, questo trattamento non è applicato equamente a tutti. Si scaglia in particolare contro Guillermo Mariotto, accusato di essere trasceso più volte in atteggiamenti poco educati nei confronti di altre persone. L’uomo ha detto di Antonio Razzi che fosse affetto da demenza senile, ha descritto la prova di danza di Elisa Isoardi con riferimenti sessuali, ha dato della ‘cicciona’ ad un’altra donna. L’uomo non ha avuto nessuna ripercussione. Mantiene la sua posizione sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

“La domanda che mi pongo è perché ad alcuni personaggi tv sia concesso dire tutto e il contrario di tutto senza alcuna ripercussione: sospensione, multa ecc… Anzi in molti casi si viene persino premiati con ulteriori ospitate.” Con queste parole la Collovati alza il velo della polemica mediatica.

Gli utenti accolgono il suo pensiero: “Ce lo stiamo chiedendo tutti. Deve essere sostituito subito secondo me”, “Pazzesco veramente… Non è che essere un personaggio ti autorizza automaticamente a dire quello che ti passa per la mente”, “È un gran cafone. La raii non può permettere tutto questo. Chieda scusa a Razzi, Isoardi e alla signora della giuria popolare.”