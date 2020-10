Come prevenire l’ictus cerebrale modificando lo stile di vita

L’ictus cerebrale potrebbe essere evitato nell’80% dei casi prestando attenzione a svolgere un adeguato stile di vita preventivo.

Domani, 29 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale e così la World Stroke Organization ha deciso di rivelare alcuni pratici consigli su come meglio poter prevenire questa malattia. Ha anche affermato che l’80% di tutti gli ictus potrebbe essere evitato, iniziando ad individuare i fattori di rischio sui quali ognuno di noi potrebbe intervenire. Alcuni fattori di rischio non dipendono da noi e non sono quindi modificabili. Questi sono, ad esempio: l’età, il sesso, la familiarità. Nonostante questo, la maggior parte dei fattori di rischio possono essere eliminati grazie al nostro stile di vita.

Ictus cerebrale, come prevenirlo

Bisognerebbe sempre tenere sotto controllo alcuni parametri come pressione, glicemia e colesterolo. Prestare attenzione ad eventuali malattie cardiache; solo la fibrillazione attirare (la più comune delle aritmie cardiache) causa il 20% degli ictus. Eliminare tabacco, alcool e qualunque tipo di sostanza stupefacente è ovviamente un’altra importante raccomandazione da tenere sempre presente, non solo per gli ictus. Seguire un alimentazione sana ed equilibrata e svolgere regolare attività fisica.

Andando più nello specifico bisognerebbe controllare periodicamente i parametri sopra indicati prestando anche attenzione all’insorgere di fibrillazione atriale. No fumo, droghe e moderare il più possibile il consumo di bevande alcoliche. Seguire la dieta mediterranea riducendo il più possibile il consumo di sale e zucchero. Svolgere regolarmente attività fisica, anche leggera.

La miglior prevenzione si basa sull’adozione di un corretto stile di vita. E questo dipende da noi.

