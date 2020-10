Compleanno fuori dalle regole per la figlia di Icardi e Wanda -FOTO

Wanda Nara e Icardi hanno festeggiato il compleanno della loro piccola figlia che ha compiuto quattro anni…un party fuori dagli schemi

Mauro Icardi, dopo la sua esperienza con l’Inter, si è trasferito a Parigi ed attualmente è l’attaccante del Paris Saint Germain. Insieme alla sua famiglia numerosa ha lasciato l’Italia e i suoi cari, ma ha conosciuto nuovi amici che condividono con lui momenti di gioia e felicità. Qualche giorno fa è stato il compleanno della piccola Isabella che ha compiuto quattro anni e di certo non sono mancati festeggiamenti per la principessa della famiglia. Il tema del party era Cenerentola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Da tik toker ad attrice, Elisa Maino insieme alla sua amica su un nuovo set

Compleanno a tema Cenerentola

Wanda Nara ha organizzato una super festa per la piccola della casa. Anche in un momento delicato come questo, il compleanno dagli Icardi deve essere festeggiato. Cenerentola era il tema del party, e la principessa Isabella indossava un vestito celeste come quello della favola. Amici, amichetti, candeline…non mancava proprio nulla!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Melita Toniolo e il significato profondo dietro ai suoi tatuaggi-FOTO

Dalle foto che Wanda ha pubblicato su Instagram sembra che il compleanno sia andato alla grande. Per i bimbi cupcake e marshmallow, per i grandi vino rosso e narguilè. Inoltre, giochi di magia e non poteva mancare una torta favolosa, una torta a tre piani che ancora una volta ha stupito tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter