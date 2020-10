La storia mai raccontata di Tiziano Ferro: “Era tutto una rovina”

Uscirà il 6 novembre il documentario di Tiziano Ferro nel quale il cantante si racconta forse per la prima volta senza filtri. Pubblicato un nuovo trailer di quello che vedremo

Tiziano Ferro è pronto a condividere la sua storia e questa volta senza alcun tipo di filtro. A cuore aperto, come continua a sottolineare il cantante. Lo farà nel documentario “Ferro” in uscita il prossimo 6 novembre su Amazon Prime Video. Il progetto nasce dalla volontà di raccontare una parte della sua vita tenuta nascosta per molto tempo, quella dei momenti più bui vissuti nel corso della sua carriera. La depressione, il rapporto con l’alcol e la pressione psicologica dovuta alla fama. Ma si parlerà anche di tanto altro. Il pubblico avrà modo di conoscere l’artista a trecentosessanta gradi.

Nuovo trailer di Ferro, il documentario di Tiziano Ferro

Il cantante rivivrà la sua storia personale e artistica: dagli esordi al tour degli stadi. Oggi Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più amati e la sua musica continua a occupare un posto speciale nel cuore di milioni di persone. Per questo motivo il pubblico sente di avere un legame speciale con lui e lo stesso vale per l’artista. Anche questo lo ha spinto a voler raccontare la sua storia nella sua totalità.

“La mia vita, le mie canzoni, le lacrime, gli ostacoli, i sorrisi“, con queste parole accompagna il nuovo trailer che ci dà modo di avere un’altra anteprima del documentario. Nel video pubblicato Tiziano racconta la sua infanzia e adolescenza, sottolineando come spesso non venisse considerato. “A scuola non ero mai il primo della classe, il secondo, il terzo…anonimo“. Non ha mai fatto mistero del bullismo subito a causa della sua fisicità. Anni difficili che hanno trovato riparo nella musica.

“Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato“, racconta sottolineando come proprio la musica abbia salvato e rivoluzionato la sua vita. Nel documentario il cantante tratterà temi molto delicati, quello della depressione e dell’alcolismo. Parlerà anche della sua omosessualità e del percorso che l’ha portato a rivelarla al mondo. Infine la volontà di riprendere in mano la sua vita e le immagini esclusive del suo matrimonio con l’americano Victor Allen.

Tiziano Ferro è pronto a mostrarsi come mai prima d’ora. Scrive infine nel nuovo post: “Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. Senza filtri, a cuore aperto…come sempre“.

