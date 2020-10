Eleonora Incardona, il top è ridotto e scollatura eccezionale – FOTO

Eleonora Incardona manda in tilt il popolo del web con il suo selfie in palestra. Primo piano eccezionale e forme da capogiro

Eleonora Incardona sente già nostalgia delle palestre e dell’allenamento. La bellissima influencer, classe 1991, dedica un messaggio a tutti gli operatori del settore.

Lei, come sua cognata Diletta Leotta, è una vera amante dello sport oltre che una talentuosa golfista. Cura molto il fisico come la presentatrice di Dazn, ma a differenza sua non se ne occupa solo dietro lo schermo ma lo pratica in prima persona. Sul suo profilo Instagram molte sono le foto e le stories che la immortalano mentre si allena sul campo da golf.

Eleonora è la fidanzata di Mirko Manola, il chirurgo plastico fratellastro di Diletta Leotta. I due sono figli della stessa madre, ma hanno padri diversi. Mirko è nato infatti da una precedente relazione della donna. Anche Eleonora è siciliana come Diletta volata al nord dove tentato di fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Ha partecipato infatti a Miss Italia e ha provato anche a diventare la velina mora di Striscia la Notizia, purtroppo senza successo. Oggi però è una web influencer con 438 mila followers che seguono il suo profilo.

Eleonora Incardona, il pensiero per i gestori delle palestre

“Secondo giorno di chiusura per le palestre… non sapete quanto la cosa mi rattristi e non perché non posso allenarmi (sinceramente in un momento storico del genere l’allenamento è l’ultimo dei problemi). Sono molto dispiaciuta per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che purtroppo sono sottoposti all’ennesimo sacrificio. Non voglio dare un mio parere personale, spero solo che tutto finisca presto 😔”.

Così scrive Eleonora Incardona su Instagram mandando un messaggio di solidarietà a tutti i gestori delle palestre che al momento hanno dovuto bloccare la propria attività.

E lo fa condividendo una sua foto proprio in palestra mentre si allena. La cognata della Leotta è bellissima. Indossa un completino sportivi rosa cipria che le segna tutte le sue forme. Ma quello che salta all’occhio è il suo balconcino.

Il top è veramente ridotto e la scollatura è eccezionale. Un primo piano pazzesco che manda in tilt tutto il popolo del web.

