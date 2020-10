Emily Ratajkowski, che ha da poco annunciato la sua gravidanza, posta una foto piccante su Instagram: il top velato non nasconde il seno

Visualizza questo post su Instagram new body/new @inamoratawoman (link in bio to shop) Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 28 Ott 2020 alle ore 8:08 PDT

Emily Ratajkowski, con degli scatti in cui si mostra nuda, ha di recente annunciato la sua gravidanza. La top model – uno dei volti più apprezzati a livello mondiale – non perde l’occasione di sfoggiare tutta la propria sensualità. Nell’ultimo post di Instagram, la vediamo con indosso un top trasparente, che non nasconde in alcun modo il seno generoso. Con il volto radioso e la pancia scoperta, Emily è davvero bellissima: e la maternità sembra calzarle a pennello.

Emily Ratajkowski annuncia la gravidanza: foto di nudo